ТОП основних помилок більшості батьків

Як би ми не любили своїх дітей, рано чи пізно ми відчуваємо цілковите спустошення і не знаємо, чому дитина раптом стала некерованою і неслухняною. Ми не розуміємо звідки береться жорстокість і нахабство і найголовніше - ми не знаємо, що з усім цим робити.

На жаль, немає єдиної інструкції по вихованню дітей, однак потрібно визнати, що дуже часто з наших дітей виростає саме те, що ми в них закладаємо. По суті, часто ми пожинаємо плоди своєї праці і якщо ми допускали помилки при вихованні, то на кого окрім самих себе ми можемо нарікати?

Отже, які основні помилки роблять батьки?

Не сваріть при друзях

Ніколи і ні за яких обставин не вичитуйте дитину при її друзях. Вона може бути тисячу разів неправа, а ваші емоції можуть зашкалювати, але тим не менш, дочекайтеся того моменту, коли поруч з дитиною не буде її друзів. Ви все одно скажете малому все, що хотіли сказати. Якщо він заслуговує на покарання - він буде покараний. Однак, якщо ви вилаєте, а ще гірше - принизите його перед друзями, ви не тільки зірвете виховний момент, але і ризикуєте серйозно образити дитину. Якщо ви не хочете на старості років почути від вже дорослої дитини, що прийшла до вас в гості з онуками, що вона все життя пам'ятає дитячу образу - ніколи не принижуйте свою дитину в присутності друзів.

Авторитаризм

Часом, боячись розбалувати дитину батьки відверто перегинають палицю не помічаючи, що вже давно переступили грань між строгістю і деспотизмом. У таких сім'ях, як правило, існує тільки одна думка - думка матері або батька. Дитина не має права шуміти, отримувати двійки і байдикувати. Графік дитини розписаний буквально по хвилинах, причому всі секції і додаткові заняття вибирають батьки. Думку дитини на цей рахунок ніхто не запитує і не збирається запитувати. Такі батьки самі вирішують на які факультативи ходити їх дитині і в який вуз вступати. Дитина, яка все життя живе під таким тиском або остаточно зламається і буде нездатна адаптуватися в дорослому житті, або в підлітковому віці зірветься і піде з дому порвавши зв'язок з батьками.

Залякування

Найчастіше діти панічно бояться покарання, якого по суті ніколи не було, але яке завжди анонсувалося. Очікування покарання часом страшніше за саме покарання. Якщо ви по десять разів на день повторюєте, що якщо дитина отримає двійку, ви голову їй відірвете, то отримавши цю саму двійку малий або просто не ризикне принести додому щоденник, або зробить все, щоб ви про неї просто ніколи не дізналися. Так чи інакше, постійним тиском ви самі спровокуєте дитину на брехню.

Небажання вислухати

Хто з батьків не відмахувався від дитини, яка бажає якось пояснити причину того чи іншого вчинка? Так, дитина скоїла щось погане, ви її лаєте і маєте намір покарати. Але якщо малий рюмсаючи і витираючи ніс намагається щось вам сказати на своє виправдання - вислухайте його. Можливо ви почуєте дитя0чі побрехеньки, які нічого окрім саркастичної посмішки у вас не викличуть, але хто вам сказав, що ви не почуєте щось важливе? Щось таке, що кардинально змінить ваше ставлення до вчинку дитини. Мовчки відвернутися - це найпростіше, набагато складніше навчитися слухати і головне - чути свою дитину.