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ТОП головних помилок люблячих батьків

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На жаль, як би ми не любили своїх дітей, далеко не завжди батьківська любов йде дітям на користь. Намагаючись захистити дітей від проблем, ми самі того не розуміючи, намагаємося вирішувати за них всі життєві проблеми і в результаті вони виростають абсолютно непристосованими до життя. Ми намагаємося їм у всьому догодити і передбачити їх бажання, а насправді просто прислужувати власним дітям і ростимо домашніх тиранів і егоїстів. Ми хочемо подарувати їм те, чого самі не мали в дитинстві, а результаті вони бачать в нас лише банківську картку з необмеженим лімітом. І найприкріше, що в такій ситуації винні тільки ми самі.

Отже, помилки батьків, які краще не робити:

Не робіть за дітей домашнє завдання

Як би вам не хотілося допомогти дитині, потрібно розуміти, що ви вже закінчили школу і всі завдання вчитель задає не вам, а вашій дитині. Саме дитина, а не ви має ці завдання виконувати. У дитини може бути тисяча причин, для того, щоб звернутися до вас за допомогою, починаючи від того, що вона банально не виспалася, і закінчуючи поганим самопочуттям або упередженим ставленням до неї викладача. Безумовно, відмовити дитині в допомозі - випробування не з легких, проте, як тільки ви дасте слабину, дитина це відразу відчує і візьме на озброєння. І тоді можете навіть не розраховувати, що вона буде самостійно робити уроки в подальшому.

Не сперечайтеся з учителем при дитині

Якщо дитині вдасться переконати вас в тому, що вчитель навмисне занижує йому оцінки і ви зважитеся піти до школи, говорите з педагогом наодинці, без дитини. Не забувайте, що прихід мами або тата до школи для з'ясування відносин з учителем - це свого роду "важка артилерія" і в дитина відчуває себе королем ситуації. Однак, немає жодних гарантій, що дитина розповіла вам правду і що насправді її трійки - це результат поганого настрою педагога, а не банального нехлюйства з боку вашої дитини.

Не пишіть фальшиві записки

Безумовно, іноді так хочеться залишити дитину вдома і дати їй можливість відпочити від уроків. Особливо складно встояти перед такою спокусою якщо на вулиці погана погода, а через недавні свята дітям доводиться вчитися в суботу. І тут хто багато батьків кладуть в щоденник дитини записку для вчителя про те, що дитини не було (або не буде) на уроках в зв'язку з поганим самопочуттям або за сімейними обставинами. Не варто цього робити. По-перше, дитина чітко засвоїть, що на неї не поширюються шкільні правила і вона може ухилятися від уроків в будь-який момент. А по-друге, ви самі того не бажаючи, наочно поясните дитині, що брехня - це не погано, а нормально.

Не прислужуйте

Уявіть собі звичайну домашню сцену: вихідний день, дитина сидить перед комп'ютером або лежить на дивані перед телевізором, а мама чи бабуся несуть їй на таці сніданок. Знайома картина, чи не так? Ніколи і ні за яких обставин не прислужуйте власним дітям. Ваша дитина - не немовля і не інвалід. Вона в змозі самостійно сходити на кухню і насипати собі їжу. Працюючи слугами для власної дитини батьки, самі того не бажаючи роблять з неї закінченого егоїста, але найголовніше - вони дають дитині зрозуміти, що до них можна ставитися без належної поваги, навіщо поважати слуг? А це вже набагато страшніше і серйозніше за банальний дитячий егоїзм.

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