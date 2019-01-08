ТОП головних помилок люблячих батьків

На жаль, як би ми не любили своїх дітей, далеко не завжди батьківська любов йде дітям на користь. Намагаючись захистити дітей від проблем, ми самі того не розуміючи, намагаємося вирішувати за них всі життєві проблеми і в результаті вони виростають абсолютно непристосованими до життя. Ми намагаємося їм у всьому догодити і передбачити їх бажання, а насправді просто прислужувати власним дітям і ростимо домашніх тиранів і егоїстів. Ми хочемо подарувати їм те, чого самі не мали в дитинстві, а результаті вони бачать в нас лише банківську картку з необмеженим лімітом. І найприкріше, що в такій ситуації винні тільки ми самі.

Отже, помилки батьків, які краще не робити:

Не робіть за дітей домашнє завдання

Як би вам не хотілося допомогти дитині, потрібно розуміти, що ви вже закінчили школу і всі завдання вчитель задає не вам, а вашій дитині. Саме дитина, а не ви має ці завдання виконувати. У дитини може бути тисяча причин, для того, щоб звернутися до вас за допомогою, починаючи від того, що вона банально не виспалася, і закінчуючи поганим самопочуттям або упередженим ставленням до неї викладача. Безумовно, відмовити дитині в допомозі - випробування не з легких, проте, як тільки ви дасте слабину, дитина це відразу відчує і візьме на озброєння. І тоді можете навіть не розраховувати, що вона буде самостійно робити уроки в подальшому.

Не сперечайтеся з учителем при дитині

Якщо дитині вдасться переконати вас в тому, що вчитель навмисне занижує йому оцінки і ви зважитеся піти до школи, говорите з педагогом наодинці, без дитини. Не забувайте, що прихід мами або тата до школи для з'ясування відносин з учителем - це свого роду "важка артилерія" і в дитина відчуває себе королем ситуації. Однак, немає жодних гарантій, що дитина розповіла вам правду і що насправді її трійки - це результат поганого настрою педагога, а не банального нехлюйства з боку вашої дитини.

Не пишіть фальшиві записки

Безумовно, іноді так хочеться залишити дитину вдома і дати їй можливість відпочити від уроків. Особливо складно встояти перед такою спокусою якщо на вулиці погана погода, а через недавні свята дітям доводиться вчитися в суботу. І тут хто багато батьків кладуть в щоденник дитини записку для вчителя про те, що дитини не було (або не буде) на уроках в зв'язку з поганим самопочуттям або за сімейними обставинами. Не варто цього робити. По-перше, дитина чітко засвоїть, що на неї не поширюються шкільні правила і вона може ухилятися від уроків в будь-який момент. А по-друге, ви самі того не бажаючи, наочно поясните дитині, що брехня - це не погано, а нормально.

Не прислужуйте

Уявіть собі звичайну домашню сцену: вихідний день, дитина сидить перед комп'ютером або лежить на дивані перед телевізором, а мама чи бабуся несуть їй на таці сніданок. Знайома картина, чи не так? Ніколи і ні за яких обставин не прислужуйте власним дітям. Ваша дитина - не немовля і не інвалід. Вона в змозі самостійно сходити на кухню і насипати собі їжу. Працюючи слугами для власної дитини батьки, самі того не бажаючи роблять з неї закінченого егоїста, але найголовніше - вони дають дитині зрозуміти, що до них можна ставитися без належної поваги, навіщо поважати слуг? А це вже набагато страшніше і серйозніше за банальний дитячий егоїзм.