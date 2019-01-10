Так чи так вже важливо, щоб школяр снідав?

Практично всі батьки час від часу стикаються з ситуацією, коли школяр категорично відмовляється від сніданку. Ані аргументи, ані вмовляння батьків на чадо не діють і школяр йде до школи голодним, в кращому випадку взявши з собою бутерброд.

Отже, чому для школярів вкрай важливо снідати і як переконати дітей в тому, що повноцінний сніданок - це не мамина забаганка, а життєва необхідність?

Енергія

Під час нічного сну дитина втрачає чималу кількість енергії, яку необхідно відразу поповнити. Якщо цього не відбувається, організм починає працювати на власних резервах, яких на відміну від дорослих, у дітей не так вже й багато. По-перше, у дітей практично немає жирової тканини, а це значить, що організму просто немає звідки брати запасну енергію. По-друге, у дітей обмін речовин відбувається набагато швидше, ніж у дорослих, а це значить, що споживши однакову кількість кілокалорій дитина витратить їх набагато швидше, ніж дорослий.

Глюкоза

Як стверджують педіатри, відмова школяра від сніданку незмінно призводить до зниження рівня глюкози в крові. Як результат - різке погіршення самопочуття і знижена працездатність. У кращому випадку це може закінчитися двійками в щоденнику і викликами батьків до школи, в гіршому - госпіталізацією дитини з діагнозом "ацетономічний стан".

Час

Як правило, якщо дитина встає дуже рано, нагодувати її сніданком практично нереально. Якщо уроки починаються о 8.30, а дитині потрібно їхати в інший район міста, значить вона встає близько 6 ранку. Погодьтеся, в таку рань снідати не хочемо навіть ми - дорослі, що вже тут казати про дітей. Тому, як би рано не доводилося дитині вставати, батькам варто продумати графік школяра таким чином, щоб той прокидався мінімум за годину до виходу з квартири. Річ у тім, що дитячому організму потрібен час для того, щоб остаточно прокинутися і бути готовим для прийому їжі. Через 30 хвилин після пробудження дитина вже цілком може з апетитом поснідати. Якщо у вас немає цих 30 хвилин, нехай дитина поїсть в машині, але врахуйте, що сніданок - це не бутерброд в сухомятку, а повноцінна здорова їжа.

Режим

Щоб прийом сніданку не перетворювався для дитини і батьків на тортури варто переглянути режим дитини. Як правило, діти, які занадто пізно лягають спати, просто не можуть розбудити свій організм до 7 години ранку. Школяр має лягати спати не пізніше 22 години вечора, в іншому випадку всі спроби нагодувати його сніданком так ніколи і не увінчаються успіхом.

Чим снідати

Як не дивно, але дієтологи радять не зловживати звичними нам всім бутербродами на сніданок. Школярі мають отримувати повний набір вітамінів і мікроелементів, тому варто віддати перевагу кашам і м'ясним стравам. Салати, безумовно багаті на вітаміни, однак вони не дадуть школярам необхідного енергетичного запасу, втім, як і йогурти. Вони можуть використовуватися в якості добавки або другого сніданку, який школяр може взяти з собою до школи і з'їсти після першого уроку, однак, перед виходом з дому він має повноцінно поїсти.