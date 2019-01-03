Школярі та феєрверки: як не перетворити канікули на жахіття

Новорічні феєрверки - улюблена розвага більшості дітей. Весело, шумно, яскраво і по-святковому. Однак, якщо в молодшій школі дітвора ще не купує сама собі петарди і весь процес можуть контролювати батьки, то в більш старшому віці немає ніяких гарантій, що гроші виділені на благі цілі не будуть витрачені на феєрверки, петарди та інші небезпечні речі вельми сумнівної якості.

Отже, чим небезпечні петарди і як уникнути травм:

Опік

Гніт феєрверків і петард горить при температурі до 1000 градусів. При такій високій температурі горіння отримати опік другого, а то й першого ступеня досить просто. І якщо з легким опіком батьки зможуть впоратися самотужки, то при більш серйозному пошкодженні потрібно терміново викликати швидку.

Сила вибуху

Звичайний середньостатистичний феєрверк злітає на висоту до 200 метрів, де розкривається і вибухає у вигляді дрібного вогняного дощу. Кількість дрібних вибухів залежить від вартості феєрверку і його якості. Однак, потрібно розуміти що і дорогий феєрверк, і дешевша його підробка - це однаково небезпечно. За словами хірургів і педіатрів найбільш поширені травми у підлітків, які постраждали під час спроби підірвати феєрверк - травми кистей рук. Більш страшні травми діти отримують в разі, якщо петарда або феєрверк потрапляють в обличчя. Вибухова сила помножена на швидкість польоту можуть призвести до більш, ніж сумних наслідків.

Небезпечна підробка

На ринку новорічних атрибутів нестачі в петардах і феєрверках немає. Ви зможете знайти феєрверки на будь-який смак, розмір і гаманець. Однак, купуючи навіть найдешевший салют, потрібно розуміти, що він не гарантує безпеку вам і вашій дитині, скоріше навпаки. За словами медиків, найбільш часта причина травми серед підлітків - неякісний феєрверк, який не вибухнув в потрібний момент. А ось коли вибух не відбувся і діти вирішили підійти ближче, щоб подивитися, що ж там не так, може статися найстрашніше.

Етикетки

Зазвичай на всіх якісних феєрверках зазначають рівень небезпеки. Поясніть своїй дитині, що якою б розумною і дорослою вона себе не вважала, є феєрверки, що не ризикнете самостійно підривати навіть ви.

Безумовно, ви не зможете 24 години на добу контролювати дитину і далеко не завжди діти чують наші заборони і прислухаються до них. В принципі в дитячому бажанні побачити новорічний салют немає нічого поганого. Просто замість того, щоб читати лекції і переживати, влаштуйте цей салют разом з дитиною. Принаймні так ви будете точно знати, що все пройде безпечно.