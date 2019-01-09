Що робити, якщо у дитини конфлікт з учителем

На жаль, практично всі батьки школярів так чи інакше стикаються з ситуацією, коли в їхньої дитини виникає конфлікт з педагогом. У одних це протікає досить легко і поверхнево і вся суть конфлікту зводиться до взаємного неприйняття на рівні інтуїції. Тобто вчитель не подобається дитині, дитина - вчителю, всі це відчувають, але ніхто не озвучує це вголос. Однак, бувають і більш серйозні ситуації, коли дитина відмовляється ходити на уроки педагога або ж вчителя настільки переповнюють негативні емоції по відношенню до учня, що він вже навіть не приховує цього і висловлюється публічно.

Отже, що робити батькам, якщо у дитини в школі конфлікт з викладачем?

Вік

У конфлікті учень - учитель дуже багато залежить від віку учня. Якщо йдеться про першокласника, якого вчитель запросто може довести до сліз грубим тоном - це одна ситуація, якщо ж конфлікт стався між учителем і випускником - це вже зовсім інша ситуація. Саме вік учня є визначальними фактором при прийнятті батьками рішення про необхідність втрутитися в ситуацію.

Вислухайте обидві сторони

Незалежно від віку дитини, перш ніж приймати рішення і однозначно займати чиюсь сторону - вислухайте обидві сторони. Безумовно, підсвідомо ви завжди будете на стороні своєї дитини і це абсолютно нормально. Однак, перш ніж переводити дитину в інший клас або іншу школу, дайте вчителю можливість пояснити ситуацію, що склалася з його точки зору. Як би ви не любили свою дитину, потрібно усвідомлювати, що ви не можете бути об'єктивні. Ви не сидите на уроках, не чуєте як вона відповідає і не знаєте як вона поводить себе в школі. При цьому ви слухаєте розповіді дитини про вчителя, але не слухаєте розповідь вчителя про дитину. Саме тому, якщо ви хочете бути максимально об'єктивними - вислухайте обидві сторони.

Втручатися чи ні

Коли у дітей починаються проблеми, практично всі батьки готові кинутися грудьми на амбразуру і захистити своє чадо від усього світу. Однак, якщо йдеться не про малюка, а про старшокласника, який просить вас не втручатися в ситуацію - прислухайтеся до своєї дитини. Конфлікт з викладачем - це далеко не завжди проблема вселенського масштабу. Іноді конфлікт може бути спровокований банальним нерозумінням або емоційністю. Дайте дитині можливість самостійно вирішити цю проблему, тим більше, якщо вона вас сам про це просить.

Чи йти до директора

Як правило, у батьків які незадоволені діями педагога є всього два шляхи для маневру: піти до директора школи або просто спокійно перевести дитину до іншої школи. Який спосіб дієвіший сказати складно, оскільки в обох випадках сам факт конфлікту - це дуже серйозний стрес як для дитини, так і для батьків. Багато в чому дії батьків будуть залежати від серйозності конфлікту і готовності педагогічного колективу до компромісів. Однак, як би рішуче не були налаштовані обидві сторони, дорослі мають пам'ятати, що посередині між ними стоїть дитина, а не батьківські або вчительські амбіції і саме інтереси дитини потрібно враховувати в першу чергу.