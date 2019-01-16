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Що робити, якщо школяр почав погано спати

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Хто з батьків не стикався з ситуацією, коли вранці просто неможливо підняти дитину до школи. Незважаючи на звук будильника і нескінченні заглядання батьків в кімнату, чадо вперто не хоче вилазити з ліжка. Потім воно з голосінням довго намагається почистити зуби, одягнутися і зібрати портфель. Про сніданок годі й казати, оскільки процес поїдання ранкового бутерброда перетворюється в церемонію демонстративних страждань з боку школяра і нескінченних умовлянь "з'їсти хоч що-небудь" з боку мами або бабусі.

Отже, що робити, якщо дитина відверто не висипається і як їй допомогти?

Режим

Що робити, якщо школяр почав погано спати

Перш за все варто звернути увагу на режим дитини. Якщо малий до 12 ночі спокійно сидить за комп'ютером або дивиться телевізор, не варто розраховувати на те, що о 7 ранку він встане після першого звуку будильника. Щоб о 7 ранку дитина могла безболісного для організму піднятися з ліжка вона має лягати спати не пізніше 22-23.00.

Ігри

Що робити, якщо школяр почав погано спати

Якщо перед сном дитина довго грається в комп'ютерні ігри, вона апріорі не зможе відразу заснути, а подумки, навіть вимкнувши комп'ютер, буде продовжувати проходження складного рівня. Якщо ж йдеться про агресивні ігри, вони і зовсім можуть надовго позбавити школяра бажання спати.

Фільми

Що робити, якщо школяр почав погано спати

Батькам доведеться жорстко контролювати, що діти дивляться по телевізору перед сном. Якщо за півгодини до відбою дитина дивиться фільм з елементами насильства чи агресії, про повноцінний сон не може бути й мови.

Комфорт

Що робити, якщо школяр почав погано спати

Постарайтеся обладнати спальне місце дитини максимально комфортно. Це не повинно бути щось шалено модне або дороге, але це має бути комфортно і зручно. Якщо у дитини незручний диван або подушка, яка їй не підходить і в результаті малий мучиться від болю в шиї, він не зможе повноцінно виспатися.

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