Що робити, якщо школяр почав погано спати

Хто з батьків не стикався з ситуацією, коли вранці просто неможливо підняти дитину до школи. Незважаючи на звук будильника і нескінченні заглядання батьків в кімнату, чадо вперто не хоче вилазити з ліжка. Потім воно з голосінням довго намагається почистити зуби, одягнутися і зібрати портфель. Про сніданок годі й казати, оскільки процес поїдання ранкового бутерброда перетворюється в церемонію демонстративних страждань з боку школяра і нескінченних умовлянь "з'їсти хоч що-небудь" з боку мами або бабусі.

Отже, що робити, якщо дитина відверто не висипається і як їй допомогти?

Режим

Перш за все варто звернути увагу на режим дитини. Якщо малий до 12 ночі спокійно сидить за комп'ютером або дивиться телевізор, не варто розраховувати на те, що о 7 ранку він встане після першого звуку будильника. Щоб о 7 ранку дитина могла безболісного для організму піднятися з ліжка вона має лягати спати не пізніше 22-23.00.

Ігри

Якщо перед сном дитина довго грається в комп'ютерні ігри, вона апріорі не зможе відразу заснути, а подумки, навіть вимкнувши комп'ютер, буде продовжувати проходження складного рівня. Якщо ж йдеться про агресивні ігри, вони і зовсім можуть надовго позбавити школяра бажання спати.

Фільми

Батькам доведеться жорстко контролювати, що діти дивляться по телевізору перед сном. Якщо за півгодини до відбою дитина дивиться фільм з елементами насильства чи агресії, про повноцінний сон не може бути й мови.

Комфорт

Постарайтеся обладнати спальне місце дитини максимально комфортно. Це не повинно бути щось шалено модне або дороге, але це має бути комфортно і зручно. Якщо у дитини незручний диван або подушка, яка їй не підходить і в результаті малий мучиться від болю в шиї, він не зможе повноцінно виспатися.

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