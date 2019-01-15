Плюси і мінуси приватних шкіл

Коли в родині підростає майбутній першокласник оформлення дитини в школу стає основною подією в житті батьків. Яку школу обрати, ту що ближче, чи ту, що солідніше? Як обирати: за відгуками знайомих або довіряючи своїй інтуїції? І нарешті, яку школу обирати: державну чи приватну? І таких питань може бути безліч.

Отже, чи варто віддавати дитину в приватну школу і в чому плюси і мінуси навчання в такій школі?

Плюси:

Маленькі класи

В приватних школах, на відміну від державних, як правило, дуже маленькі класи. Погодьтеся, пояснити матеріал і викликати до дошки кожного учня набагато простіше, коли в класі 15 учнів, ніж коли їх 30, а то і більше.

Менше зубріння

Більшість приватних шкіл акцентують увагу батьків на тому, що мовляв у них європейська методика викладання, яка по суті виражається в нескінченних доповідях, семінарах і т.ін. Іншими словами, якщо, щоб здати тему в звичайній школі дитина повинна була б просто весь вечір зубрити параграф, то в приватній школі, ніякого зубріння не буде. Там дитині доведеться підготувати доповідь або продемонструвати дослід. А це означає, що, щоб підготуватися уроку школяру доведеться не просто визубрити матеріал, а дійсно розібратися в ньому і розуміти що до чого.

Відрахування

У більшості приватних шкіл при поганих оцінках учнів відраховують незважаючи на готовність батьків оплатити всі косяки своїх улюблених чад. Як правило, невідворотність покарання і наочний приклад відрахування невстигаючих - це найкращий стимул для всіх інших школярів дійсно вчитися, а не просто витрачати батьківські гроші.

Мінуси

Завищені оцінки

На жаль, але в багатьох приватних школах діти отримують завищені оцінки. В результаті, при вступі до вузу батьки з жахом дізнаються, що їхня дитина, яка у приватній школі значилася мало не генієм, насправді слабо дотягує до рівня трієчника.

Дорожнеча

Навчання в приватній школі - це задоволення не з дешевих. Один з найсерйозніших мінусів приватних шкіл - дорожнеча, однак, потрібно визнати, що в приватних школах немає традиційних поборів на нескінченні міфічні ремонти і потреби класу або школи.

Адаптація

Найчастіше після приватної школи дитині вкрай складно адаптуватися в новій школі чи у вузі. Річ у тім, що індивідуальний підхід, який часто залежить не стільки від кваліфікації педагогів, скільки від платоспроможності і впливовості батьків - це те, що не може не відкладати свій відбиток на вчительському підході до дитини. І якщо протягом довгих років дитина відчувала себе королем ситуації тільки тому, що тато вже все оплатив, малому буде вкрай складно адаптуватися в світі, де тато може оплатити далеко не все.

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