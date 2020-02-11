У мережі оприлюднили відеодоказ інтиму 35-річної Катерини Савінової, вчительки біології школи №32 в Астрахані (Росія), з дев'ятикласником.

Нагадаємо, матір одного зі школярів розповіла про інтимний зв'язок учня 9-го класу із вчителькою. Учні зняли процес на відео й навіть намагалися шантажувати педагогиню, вимагаючи відмінних оцінок із біології. Проте та не погодилася, і запис злили в мережу, розповіли в Telegram-каналі RovegoSteb (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

З'явилося відео домагань "вчительки року" до дев'ятикласника

"Живемо один раз, тому треба жити яскраво й цікаво, щоб у старості було про що згадати й не соромно внукам розповісти", – говорила Савінова, яка раніше отримала звання "Вчителька року".

Катерина Савінова отримала звання "Вчителька року" Астрахань FM

Вчителька Катерина Савінова news-kmv.ru

Вчителька Катерина Савінова readovka.ru

Зазначається, що після скандалу жінка звільнилася, а услід за нею заяву на звільнення написала й директорка школи.

Також у мережі поширюють листування нібито вчительки зі школярем, де хлопець зізнається їй у своїх почуттях. Проте встановити справжність повідомлень наразі неможливо.

Листування вчительки зі школярем Telegram-канал "КБ"

У Telegram-каналі Life shot оприлюднили фото неповнолітнього коханця, якого застукали з вчителькою в одному з кабінетів. Його однокласники зазначили, що викладачка сама ініціювала ці "стосунки".

Школяр, який перебував у інтимних зв'язках із вчителькою Telegram @Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "вчителька року" зайнялась оральним сексом з учнем і здалася поліції.

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