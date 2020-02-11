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З'явилося відео домагань "вчительки року" до дев'ятикласника

53т
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У мережі оприлюднили відеодоказ інтиму 35-річної Катерини Савінової, вчительки біології школи №32 в Астрахані (Росія), з дев'ятикласником.

Нагадаємо, матір одного зі школярів розповіла про інтимний зв'язок учня 9-го класу із вчителькою. Учні зняли процес на відео й навіть намагалися шантажувати педагогиню, вимагаючи відмінних оцінок із біології. Проте та не погодилася, і запис злили в мережу, розповіли в Telegram-каналі RovegoSteb (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

З'явилося відео домагань "вчительки року" до дев'ятикласника

З'явилося відео домагань "вчительки року" до дев'ятикласника

"Живемо один раз, тому треба жити яскраво й цікаво, щоб у старості було про що згадати й не соромно внукам розповісти", – говорила Савінова, яка раніше отримала звання "Вчителька року".

Катерина Савінова отримала звання "Вчителька року"

Катерина Савінова отримала звання "Вчителька року"

Астрахань FM

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

news-kmv.ru

Вчителька Катерина Савінова

Вчителька Катерина Савінова

readovka.ru

Зазначається, що після скандалу жінка звільнилася, а услід за нею заяву на звільнення написала й директорка школи.

Також у мережі поширюють листування нібито вчительки зі школярем, де хлопець зізнається їй у своїх почуттях. Проте встановити справжність повідомлень наразі неможливо.

Листування вчительки зі школярем

Листування вчительки зі школярем

Telegram-канал "КБ"

У Telegram-каналі Life shot оприлюднили фото неповнолітнього коханця, якого застукали з вчителькою в одному з кабінетів. Його однокласники зазначили, що викладачка сама ініціювала ці "стосунки".

Школяр, який перебував у інтимних зв'язках із вчителькою

Школяр, який перебував у інтимних зв'язках із вчителькою

Telegram @Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "вчителька року" зайнялась оральним сексом з учнем і здалася поліції.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Астрахань
Теги
викладач секс скандал Новини Росії скандал в школе
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Махно Володимир
Махно Володимир
все потому что мужиков на россии нет! есть aлкaшня и нapики. остальные пoгибли на Дoнбaссе и в Cирии! вот и приходится coврaщать еще молодые, не окрепшие умы. хотя бы даже сказал не проспиpтoванные умы!
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Куни Чан
Куни Чан
Махно Володимир, так и будете вечно ждать как пришествие коммунизма
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Махно Володимир
Махно Володимир
Zhikharev Dmitry, рановато. ждем пока все поиздыхают, кто от голода, кто от алкоголя, кто просто от сумасшествия и убогости на россии.
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Fest Glober
Fest Glober
Мене інше тут зацікавило. Судячи з зовнішності та світогляду цієї мадам, не важко собі уявити яка вона педагог та вихователька. - бери побільше та кидай подалі. Такі жінки у війну добре траншеї копали. А в державі, як раз, запит на війну. Під час війни можна майже все. Звідси гасло -живемо один раз. Начальник сказав надягти на дітей пілотки, от вона і старається. А що вона не людина? Теж хоче жити.
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Гоша Злой
Гоша Злой
что взять с монголоидной рассы?) гены не пропьешь))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Гоша Злой, какие гены? только недавно читал на Обозе или КОРРе, как украинец своих малолетник дочек насиловал в течении многих лет... про какие гены ты говоришь, дурачок?
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