З'явилися невтішні результати тестів українських школярів PISA 2018

Міжнародне дослідження якості освіти PISA 2018 показало, що українські школярі не дотягнули до середніх показників.

Оцінювалися читацька та математична компетенції, а також знання у сфері природничих наук. Всього у списку 79 учасників. Дослідження PISA проходить під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Deutsche Welle.

Знання тестують раз на три роки у 15-річних школярів, які на час проведення опитування навчаються щонайменше у сьомому класі. Зазначається, що Україна вперше долучилася до дослідження.

За показником читацької компетенції учні українських шкіл набрали в середньому 466 балів із 1000. Тобто досліджували здатність розуміння й інтерпретації текстів, з якими школярі матимуть справу в повсякденному житті.

З'явилися результати PISA 2018 Про все

Найкращі результати у китайських школярів – 555 балів. Проте у КНР дослідження проводилося не по всій країні, а лише в чотирьох провінціях. Найгіршою є ситуація у філіппінських школярів, які в середньому набрали 340 балів.

За показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали. Середній показник для країн OECP складає 489 балів. Лідерами є школярі чотирьох китайських провінцій – 591 бал. На останньому місці – школярі з Домініканської Республіки – 325 балів.

У сфері природничих наук українські школярі в середньому набрали 469 балів. Середній показник для країн ОЕСР – 489 балів. Учні шкіл у чотирьох китайських провінціях лідирують з показником у 590 балів, а учні навчальних закладів у Домініканській Республіці в середньому здобули лише 336 балів – це найнижчий показник.

Який рівень знань в українських школярів? З'явилися результати PISA 2018 Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських школярів навчатимуть розвивати м'які навички.

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