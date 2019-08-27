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"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського

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В одній зі шкіл Києва першокласників на 1 вересня закликали виступити з віршами на честь президента України Володимира Зеленського та його оточення.

Про це в Facebook повідомила мама одного з учнів і журналістка Ольга Боравльова. Вона зазначила, що з такою ініціативою виступила вчителька, виславши батькам список віршів, але "за бажанням, не примусово".

"Я думала, що зможу стриматися. Але ні. Це скрін з нашого батьківського вайбера. Шукати нову школу? Чи у вас така ж дикість?" – обурилася жінка.

"Як зв'язали політику і 1 вересня? У мене іспанський сором. Замість життєвих цінностей, орієнтирів, мотиваційних настанов про навчання", – написала вона.

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"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського
"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського

Користувачі мережі також розкритикували ідею вчительки, виступивши проти подібного в школах: "Днище", "Це що повинно бути в голові?" "Діагноз проситься сам по собі", "Жах!" "Це новий виток націонал-патріотичного виховання?" "Хто все це придумав?"

"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського
"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського
"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського
"Сором!" У школі Києва розгорівся скандал через вірші про Зеленського

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся гучний скандал довкола міністра освіти і науки Лілії Гриневич, яку звинуватили в антипатріотизмі.

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Тема
День знань
Місце
Україна Київ
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Звон Владимир
Звон Владимир
А сочинения на тему: "Любовь к Украине в фильме "Слуга народу" ... как скоро?
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
це шо вже нова вата зє притормози своїх адептів на повороті
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ждем памятники!
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