Зворушливі та веселі: топ-5 найкращих мультфільмів для перегляду з дітьми

Для деяких українських школярів канікули вже закінчилися, а інші – продовжують розважатися або просто бити байдики.

Проте від навчання потрібно інколи відволікатися, а під час відпочинку можна приділити час, щоб провести його з рідними. І мультфільм у цьому допоможе. Моя Школа OBOZREVATEL пропонує читачам топ-5 мультфільмів, які варто переглянути холодним зимовим вечером.

Пісня моря

Заснована на ірландських народних казках. Мама маленького Бена часто співала йому чарівні пісні про народ Селкі – людей, перетворених за свої гріхи в тюленів. Після народження сестрички мама безслідно зникає, а Бен одного разу розуміє, що його глухоніма сестра Сірша –остання з роду Селкі. Разом вони вирушають у подорож, щоб звільнити казкових створінь, які опинились у сучасному світі.

Людина-павук: Навколо всесвіту

Підліток з Нью-Йорка живе у світі безмежних можливостей Людини-павука, де костюм супергероя носить не лише він. Незабаром його чекає знайомство з іншими хлопцями, такими ж унікальними.

Зоотрополіс

Зоотрополіс – це місто, де живуть тільки тварини. Маленька зайчиха Джуді Хоппс вступає на службу до Департаменту поліції. Але їй нелегко працювати разом з великими колегами. Коли в її пухнасті лапки потрапляє серйозна справа, Джуді Хоппс доводиться співпрацювати з хитрим і швидким лисом Ніком Вільде.

Думками навиворіт

Райлі з батьками проживає в невеликому місті. Поведінку героїні визначають п'ять базових емоцій, головною з яких є Радість. Рідко Райлі дає волю іншим чотирьом емоціям – Суму, Гніву, Гидливу і Страху. Аж ось в житті родини Райлі стаються кардинальні зміни і емоціям потрібно діяти негайно.

Халепа

Пес по кличці Трабл, що жив вдома в достатку, опиняється на вулиці. Тепер все це – розбірки з дикими тваринами, пошуки їжі та місця для ночівлі – стало його буденністю. Вижити в таких умовах можна тільки в один спосіб: треба навчитися бути справжнім собакою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше психолог радив топ-5 фільмів про вчителів.

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