"Звинувачують у ЛГБТ-пропаганді": в школі на Львівщині розгорівся скандал

Школу в селі Жовтанці (Львівська область) розмалювали в кольори веселки, проте користувачі соцмережі побачили в цьому натяк на ЛГБТ-спільноту.

Керівництво закладу разом із батьками використали в оформленні коридора 7 кольорів і вирішили поділитись оновленням у соцмережі Facebook. На такі зміни отримали як позитивні, так і негативні коментарі (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Школу на Львівщині розфарбували в кольори веселки Скріншот

Школу на Львівщині розфарбували в кольори веселки Коментарі під постом

Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації на Facebook-сторінці офіційно заявив, що створення та оформлення освітнього середовища – це права винятково закладу освіти.

"Закон України "Про освіту" не дає і не робить ніяких обмежень щодо цього питання. Департамент не вбачає в цьому жодних "натяків" на пропаганду ЛГБТ-спільноти в школі. У дизайні використано 7 кольорів. Це чітко вказує на те, що за основу взято природне явище – веселку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що школа ще в 2018 році використала кольори веселки під час оновлення фасаду будівлі.

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Жовтанецький опорний ЗЗСО Четверта студія

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Тернополя розгорівся гучний скандал через те, що батьків змушують платити гроші за мистецьку освіту.

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