Звільнити! Скандал зі школярем на інвалідному візку в Чернігові отримав продовження

Після гучного скандалу в чернігівській школі №11 створено петицію щодо звільнення вчительки Вікторії Ліхути, яка заборонила хлопцю з інвалідністю виконувати танок на випускному вечорі.

Таке прохання зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій. Автор заяви Олег Гребенщіков вважає недопустимим, щоб педагог продовжувала вчити дітей (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Жителям Чернігова соромно за неї на всю Україну. На її місце є багато молодих, гідних вчителів", – йдеться в повідомленні.

Петицію підписало вже 149 людей, для її розгляду необхідно набрати ще 101 голос. Станом на 15 липня, до кінця збору підписів залишилось 16 днів.

Як повідомляє Високий Вал, депутатка Вікторія Пискун написала звернення начальнику управління освіти міської ради Василю Білогурі. Вона поцікавилась, які адміністративні рішення прийняли стосовно даного інциденту.

"У відповіді на депутатське звернення, заступник начальника управління освіти Олена Горна повідомила, що вони не мають впливу на кадрові рішення в закладах освіти. Звільняти чи приймати на роботу – таке рішення може ухвалювати лише адміністрації шкіл", – йдеться в повідомленні.

Даниїл Гірчук ВВС News Україна

Танець на інвалідному візку Освіторія

Вікторія Ліхута val.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернігові керівництво місцевого ліцею заборонило своїй учениці на випускному вечорі танцювати з хлопцем на інвалідному візку. Згодом вчителі почали виправдовуватись і звинувачувати дівчину, яка запропонувала виступ. У кінцевому результаті дирекція закладу все-таки погодила танець. Проте діти відмовились і виступили в ліцеї №15, де навчається школяр.

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