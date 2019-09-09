Звільнили за фото в купальнику: історія з вихователькою на Рівненщині отримала продовження

Вихователька дитсадка у селі Бугаївка (Рівненська область) Віта Черешньовська, яка звільнена за "аморальні" фото в купальнику, виставлені в соцмережу, досі не може поновитися на роботі.

Після дворічної судової тяганини вихователька виграла районний, апеляційний та Верховний суди. Але так і не змогла працювати в дитсадку, бо у перший же день її знову звільнили – за "аморальну" поведінку (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мені віддають трудову книжку, а там два записи – поновлена та звільнена вдруге. Я взагалі не могла зрозуміти, що відбувається. Запитала це в завідувачки дитсадка Лариси Музики, а вона відповіла: "Сміється той, хто сміється останній". І ще додала: "Ви витрачаєте гроші на юристів, а я – ні, бо у мене – брат", – розповіла Черешньовська.

У Міністерстві освіти та науки заявляють, що вплинути на завідувачку не можуть. Те ж саме відповідають в обласному управлінні освіти та перекладають відповідальність на сільську раду.

Черешньовська знову подала позов до суду і вимагає поновлення на роботі та відшкодування зарплатні. Вихователька працювати в цьому дитсадку не планує, проте прагне відновити справедливість та скасувати записи у трудовій книжці.

Віта Черешньовська

Віта Черешньовська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії виховательки побили дитину.

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