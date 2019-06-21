"Зупинити роботів": на що піде рекордне пожертвування в історії британських університетів

Американський мільярдер, співзасновник інвестиційної групи Blackstone Group Стівен Шварцман пожертвував 150 млн фунтів стерлінгів Оксфордському університету. Про це нещодавно повідомила служба ВВС.

Цей внесок є найбільшим в історії британських університетів. Уряд країни назвав вчинок Шварцмана інвестицією у саму Велику Британію.

Шварцман пояснив свій вчинок наміром “зупинити роботів” і нагадати людству "що значить бути людиною”. "Я думаю, що це одне з найважливіших питань нашого століття, адже штучний інтелект прийде, його дійсно не зупинити. Це не просто штучний інтелект, це робототехніка і всі інші види інновацій в області комп'ютерних наук” - заявив Шварцман в интервью на BBC Radio.

Новий інститут на пожертвувані бізнесменом кошти займатиметься вивчення етичних проблем, пов’язаних зі штучним інтелектом, та розроблятиме рішення. Також планується будівництво Центру гуманітарних дисциплін імені Шварцмана, де вивчатимуть англійську мову, історію, філософію, богослів’я, музику тощо, створення нових театральних та виставкових майданчики.

Нагадуємо також, що Шварцман, відомий також як довірена особа Дональда Трампа, не є випускником Оксфорду, на відміну від інших благодійників університету.

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