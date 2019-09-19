Інклюзивна освіта: МОН підготувало відеороз'яснення для батьків

Міністерство освіти та науки України оприлюднило першу серію відеороз’яснень про інклюзивне навчання.

Батьки і всі, хто цікавиться цією темою, зможуть дізнатися про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, як до них звернутися і отримати допомогу фахівців, пише пресслужба МОН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У роликах з батьками говоритиме держексперт директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Ольга Набоченко.

"Ми розуміємо, якою важливою є участь батьків дітей з особливими освітніми потребами у навчальному процесі. Саме тому підготували для них у форматі відео покрокову інструкцію з питань, які цікавлять їх найбільше. Що робити, куди і коли звертатись – все це ми пояснюємо”, – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Надалі відомство поширить ще три окремі ролики про механізми зарахування та відкриття інклюзивних груп на всіх ланках освіти від дошкілля до вишів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міносвіти України перевірить рівень розвитку третьокласників.

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