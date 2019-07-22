Зробив диво для незнайомців: американець оплатив навчання для бідних студентів

Столяр Дейл Шредер (Dale Schroeder) зі штату Айова (США) залишив три мільйони доларів 33 бідним студентам, які мріяли про навчання.

Як пише Всеосвіта, своє життя чоловік прожив у скромності та бідності. У Дейла було лише дві пари джинсів. Він ніколи не був одружений та не мав дітей.

"Незадовго до смерті, у 2005 році Шредер розповів своєму адвокату Стіву Нільсену, що хоче використати свої заощадження, щоб допомогти бідним студентам в Айові вступити до коледжу", – йдеться в повідомленні.

Дейл не мав можливості навчатись, тому хотів дозволити бідним айовцям мати те, чого сам ніколи не мав – допомогу та віру в добрі справи.

Нещодавно молоді люди зібралися на обід, щоб поговорити про чоловіка, якого вони ніколи не зустрічали та розповісти одне одному про те, як його щедрість змінила їхнє життя.

"Я виросла у сім'ї з трьома сестрами. Нас виховував самотній батько, який не мав можливості вивчити нас усіх. Коли мені зателефонував Нільсен та сказав, що плата за навчання в розмірі 80 тисяч доларів буде покрита стипендією Шредера – я плакала", – згадує Кіра Конрад, яка стала терапевтом.

Дейл Шредер Всеосвіта

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