У Росії блогери почали влаштовувати пранки онлайн-уроків: вони заходять у відеоконференції, де вчителі дистанційно проводять заняття.

Наприклад, 34-річному блогеру Артуру Амаєву, відомому як Russia Paver, посилання на уроки передають самі учні. Він грубіянить вчителю, коментує зовнішність людей, вступає в словесні перепалки з учнями, вмикає музику, чим розважає школярів і свою аудиторію на Youtube, пише 360tv.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Були випадки, коли Амаєв представлявся чиновником з Міністерства освіти. Зазвичай педагоги не відразу розуміють, що відбувається. Вчителі виключають блогера-хулігана з конференції, або, якщо не знають, що так можна зробити, просто завершують урок.

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В одному зі своїх роликів Амаєв розповів, що займається своїми пранками тільки в додатку Zoom. Але зараз з'являється все більше груп, в яких школярі самі публікують посилання на свої онлайн-уроки, запрошуючи бажаючих приєднатися і зірвати урок. Слід зазначити, що Амаєв після скандалу в ЗМІ видалив свій Youtube-канал.

Хулігани навіть почали підключатися до вебінарів для педагогів, які проходять не тільки в Zoom, а й на інших платформах. Вчителька математики Людмила розповіла, що за допомогою подібного пранку була зірвана лекція від Московського міського педагогічного університету. Відразу після запуску трансляції, коли сам вебінар ще не почався, на тлі заставки стали з'являтися непристойні слова і зображення.

"Ведучий два слова сказав, знову з'являється картинка, на ній пишуться вже просто матюки. Це не друкований текст, а як ніби від руки шестикласник пише", – додала Людмила.

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