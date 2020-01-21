Зрадив Україну: у "ДНР" помер скандальний директор-терорист військового ліцею

На окупованому Донбасі самоліквідувався 54-річний ексмайор Збройних сил України, який перейшов на бік "ДНР", директор Донецького військового ліцею Володимир Тарасов.

Про це повідомив у Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Зазначається, що Тарасов порушив присягу і почав воювати проти українських військових, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"20.01.20 Тарасов Володимир сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Самоліквідувалася. Попередньо серце", – йдеться у повідомленні.

Помер колишній майор ЗСУ Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

За даними "Миротворця", Тарасов народився в Росії. Також він має нагороди російських організацій, що підтримують терористів "ДНР".

Інформація про Володимира Тарасова Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

У "ДНР" помер директор-терорист воєнного ліцею Володимир Тарасов Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойовики "ЛНР" похизувалися "міжнародними дипломами" вишів.

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