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"Золоті дипломи": названо топ-5 найдорожчих вишів України

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У рамках вступної кампанії-2019 українські абітурієнти вже можуть подавати документи до закладів вищої освіти. Найдорожчою спеціальністю вважається "Охорона здоров'я" у КНУ імені Тараса Шевченка, за яку доведеться заплатити 71 500 гривень.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1", який склав власний топ-5 дорогих вишів в Україні.

Так, на першому місці — факультет охорони здоров'я Київського національного університету Тараса Шевченка. За рік навчання медицини англійською мовою доведеться заплатити 71 500 грн.

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Друге місце посідає Києво-Могилянська академія. Навчання за спеціальністю "Право" або "Міжнародні відносини" коштує 50 000 грн. Майже стільки ж коштуватиме факультет міжнародних відносин у Київському міжнародному університеті — 46 400 грн.

Наступною дорогою спеціальністю вважається "Режисура театру ляльок". За рік навчання у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого доведеться заплатити 37 852 грн.

На п'ятому місці — Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", де спеціальність інформаційних систем та технологій коштує 32 000 гривень.

Топ-5 дорогих вишів України

Топ-5 дорогих вишів України

Скріншот відео

"Ціни на навчання заклади формують самостійно, а отримані гроші покривають потреби вишу. Найперше заробітна плата викладачів, працівників закладу вищої освіти, а також отримання матеріально-технічної бази закладу освіти", — розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров.

За словами експерта з працевлаштування Юлії Дрожжини, через 5 років ринок праці суттєво не зміниться. Попитом з боку роботодавців користуватимуться IT-спеціалісти, спеціалісти з продажів, маркетологи, виробничі, робітничі спеціальності, управлінці персоналом, спеціалісти з навчання персоналу. Ці професії є і найбільш оплачуваними.

Дрожжина вважає, що майбутню професію треба обирати за покликом серця, а не за розрахунком. Адже навчатись і удосконалюватись у вибраній сфері доведеться все життя.

Дорогі заклади вищої освіти України

Дорогі заклади вищої освіти України

Твоє місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вищих закладах освіти України популярними професіями, якщо порівнювати з минулим роком, залишаються гуманітарні. Найменше абітурієнти цікавляться фізикою і хімією.

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Тема
Освіта в Україні
Особи
Олег ШаровЮлія Дрожжина
Місце
Україна
Теги
освітауніверситет
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