Знову носити важкі портфелі? Кабмін Зеленського "загубив" електронні підручники

На сайті Інституту модернізації змісту освіти зникли електронні версії підручників для українських школярів.

Нагадаємо, у 2017 році Міністерство освіти і науки на чолі з ексочільницею відомства Лілією Гриневич вперше разом із плановим друком підручників закупило у видавництв електронні версії книг для вільного користання.

Проте новий Кабмін "загубив" всю напрацьовану систему. Електронні версії підручників для учнів були розділені відповідно до навчальних предметів. Так їх було зручно шукати. Але школярам знову доведеться носити важкі портфелі, в яких знаходяться 3-6 книг та інші дрібниці, або слухати зауваження від вчителів.

Помилка, яку вибиває, коли на сайті ІМЗО заходиш на електронну версію будь-якого підручника Скріншот

Як розповіла OBOZREVATEL школярка 8-го класу однієї зі столичних шкіл, яка з вересня 2019 року регулярно заходила на сайт ІМЗО, шкільні підручники в електронному вигляді зникли з ресурсу ще в листопаді 2019 року. І вже майже два місяці на проблему школярів ніхто не звертає уваги.

Журналістка OBOZREVATEL зацікавилася проблемою і написала у грудні 2019 року офіційній Facebook-сторінці ІМЗО зі сторінки простого користувача їхнього сайту. На питання, чому ресурс не працює, 13 грудня повідомили, що тривають технічні роботи, і вони просять вибачення за тимчасові незручності. Проте ось це "тимчасове" вже триває другий місяць.

Листування у Facebook з офіційною сторінкою ІМЗО Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурив шкільний підручник із географії, де переплутали міста і країни.

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