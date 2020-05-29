У школах України виникли складнощі з організацією ЗНО: як готуються

У школах України виникли складнощі з організацією зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Перша проблема – забезпечити дистанцію між учасниками процесу.

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Як повідомляє ТСН, директори шкіл вимірюють рулеткою відстані між партами, щоб витримати обов'язкові 1,2 м між учасниками процесу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перед ЗНО в школах вирішують проблеми з дистанцією і безпекою

За словами директора київської гімназії №179 Ірини Чернілевської, вмістити в одну аудиторію вдається 12 учнів, а потрібно 15, тому що ще в друкарні завдання автоматизовано фасуються в пакети по 15 тестів в кожному.

Але найбільше вона турбується про здоров'я учнів. У гімназії складатимуть мінімум три тести, одночасно в школі будуть знаходитися 330 абітурієнтів і ще кілька десятків вчителів.

"Процедура ЗНО передбачає, що одне ЗНО ви пишете в одному закладі, одним колективом. Друге ЗНО – з іншими учасниками в іншій школі. І так далі. Тобто ми розуміємо, що це як величезна ложка, яка перемішує всіх абітурієнтів, і потім вони повертаються в сім'ї. І ми розуміємо, що ми не можемо зняти цей ризик", – зазначила Чернілевська.

Під час тестування абітурієнтам доведеться приспустити маску хоча б на хвилину для ідентифікації. Через масочний режим випускники будуть проходити її двічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, основна сесія ЗНО в Україні розпочнеться 25 червня тестуванням з математики, а завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

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