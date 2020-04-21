За будь-яких умов: у МОН розповіли, коли відбудеться ЗНО-2020

У Міністерстві освіти і науки України назвали дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Через карантин його перенесуть або на червень-липень, або на серпень-вересень.

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Як розповів заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний у відеоролику на YouTube-каналі МОН, зовнішнє незалежне тестування пройде при будь-яких умовах. Зараз можливих сценарія два:

Якщо карантин закінчиться до початку червня, основна сесія ЗНО відбудеться між 25 червня і 17 липня. Результати – 31 липня.

Якщо ж карантин триватиме до початку серпня, основна сесія відбудеться між 17 серпня і 4 вересня. Результати – 17 вересня.

Коли в Україні пройде ЗНО-2020 Скріншот з відео

Коли в Україні пройде ЗНО-2020 Скріншот з відео

За словами Стадного, крім користі в боротьби з корупцією, ЗНО ще й безпечніше, ніж вступні іспити. Мовляв, в минулому році 145 тисяч абітурієнтів надходили на бакалаврат, оформивши близько 900 тисяч заявок. Без ЗНО їм би довелося їздити по різних містах, що в умовах пандемії COVID-19 дуже небезпечно.

"Якби хтось наважився скасувати ЗНО, сотні тисяч абітурієнтів і їх батьки по кілька разів їздили б в інші міста для здачі вступних іспитів. Вони збиралися б у великій кількості в аудиторіях. А ЗНО – це 15 учасників і 2 інструктора в одній аудиторії", – зазначив заступник міністра.

Також він порадив випускникам не втрачати часу дарма і готуватися до ЗНО, в тому числі, на YouTube-каналі МОН і телеканалах Рада і Київ – там щодня проходять уроки з підготовки до оцінювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через продовження карантину до 24 квітня включно в Україні перенесуть терміни проведення ЗНО та вступної кампанії.