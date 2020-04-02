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Коли закінчиться карантин в Україні: в МОН спростували гучний фейк

8.6т
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Українців закликали не вірити у фейк про те, що загальнонаціональний карантин через коронавірус нібито продовжать до 15 травня, а зовнішнє незалежне оцінювання скасують.

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Відповідне спростування з'явилося на сторінці Міністерства освіти і науки України у Facebook. У ньому громадян закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

"Інформація про нібито продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року і про скасування ЗНО – фейк. Зараз вона активно поширюється в батьківських і вчительських групах із посиланням на Facebook-сторінку Міносвіти. Однак ця інформація не відповідає дійсності", – запевнили у відомстві, нагадавши, що 2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня.

Карантин у школах

Карантин у школах

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"Ця дата поки залишається незмінною. Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти", – додали в Міносвіти.

Також українцям нагадали, що скасування ЗНО неприпустиме, оскільки саме на його підставі відбуватиметься вступ до вишів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНО Міністерство освіти України
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