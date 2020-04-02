Коли закінчиться карантин в Україні: в МОН спростували гучний фейк

Українців закликали не вірити у фейк про те, що загальнонаціональний карантин через коронавірус нібито продовжать до 15 травня, а зовнішнє незалежне оцінювання скасують.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне спростування з'явилося на сторінці Міністерства освіти і науки України у Facebook. У ньому громадян закликали довіряти тільки офіційним джерелам інформації.

"Інформація про нібито продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року і про скасування ЗНО – фейк. Зараз вона активно поширюється в батьківських і вчительських групах із посиланням на Facebook-сторінку Міносвіти. Однак ця інформація не відповідає дійсності", – запевнили у відомстві, нагадавши, що 2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня.

Карантин у школах Вечерний Николаев

"Ця дата поки залишається незмінною. Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти", – додали в Міносвіти.

Також українцям нагадали, що скасування ЗНО неприпустиме, оскільки саме на його підставі відбуватиметься вступ до вишів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 квітня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що пік епідемії коронавірусу в Україні може настати в період з 15 по 25 квітня. У зв'язку з цим, за його словами, карантин може бути продовжений до 15 травня.

Раніше про те, що карантин в Україні можуть продовжити до 15 травня, заявив глава МВС Арсен Аваков. Від зазначив, що це є оптимістичним сценарієм.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні через коронавірус, можливо, буде значно ослаблений менш ніж за два-три місяці після його введення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!