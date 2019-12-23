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ЗНО з математики: школярам роз'яснили нові правила

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Хоча з 2021 року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим для всіх випускників українських шкіл, умови вступу до вишів для "гуманітаріїв" не зміняться.

Для деяких спеціальностей сертифікат ЗНО з математики, як і раніше, не знадобиться. Таке роз'яснення дала в ефірі ObozTV народна депутатка України від фракції "Слуга народу", представниця Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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"Всі одразу подумали, що сертифікат ЗНО з математики стане обов'язковим під час вступу на будь-яку спеціальність. Хочу заспокоїти: це не так! Ніхто не запроваджує обов'язковість сертифіката з математики на всіх спеціальностях", – наголосила Гришина.

Депутатка нагадала, що тести ЗНО з математики будуть дворівневими. Залежно від подальшого профілю навчання випускники можуть обрати стандартний рівень (якщо математика не потрібна для вступу) або поглиблений (якщо знадобиться сертифікат).

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Гришина пояснила, що обов'язкове ЗНО з математики – лише один із кроків, покликаних поліпшити якість освіти в Україні.

"Згідно із результатами дослідження PISA (міжнародної програми з оцінки освітніх досягнень учнів. – Ред.), 36% наших школярів не знають математики навіть на базовому рівні!" – звернула вона увагу.

"Звісно, це проблема. І потрібен комплекс заходів, щоб виправити цю ситуацію. Потрібно змінювати зміст навчальної програми, вона не має бути такою перевантаженою і складною, як зараз. Нам потрібно змінювати методики викладання для вчителів математики та природничих наук", – додала політикиня.

Дослідження показало, що кожен третій український школяр не знає математики навіть на елементарному рівні

Дослідження показало, що кожен третій український школяр не знає математики навіть на елементарному рівні

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Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки коштуватиме пробне ЗНО в 2020 році – ціни різняться, залежно від регіонів.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Освіта в Україні Реформа освіти Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юлія Гришина
Місце
Україна
Теги
школа ЗНО освіта
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