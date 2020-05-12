ЗНО в Україні відбудеться: міністерка назвала дати

Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників шкіл в Україні через пандемію коронавірусу проведуть з 25 червня до 17 липня.

Перед цим, 15-17 червня буде проведено пробне тестування, розповіла в.о. міністра освіти Любомира Мандзій у ефірі каналу "Україна 24".

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар", – повідомила Мандзій.

За словами в.о. міністра, навчальний рік у школах завершиться до кінця травня дистанційно.

"У школах навчання триватиме до кінця травня, як передбачено термінами навчального року, але ми розуміємо, що воно буде проходити тільки з використанням дистанційних технологій. Щодо дошкільних навчальних закладів, тут немає поняття закінчення навчального року, так що вони можуть і будуть працювати влітку з урахуванням епідеміологічної ситуації", – сказала вона.

Мандзій додала, що для вступу в перший клас школи повинні самі оприлюднити терміни і правила подачі документів. Найчастіше це онлайн-реєстрація або електронна пошта, а особисто можна буде віднести документи після закінчення карантину. Конкурсу для вступу до першого класу не передбачено, підкреслила вона.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міносвіти і науки розповіли, як в умовах карантину завершиться 2019-2020 навчальний рік.