Ексміністерка освіти Ганна Новосад заявила, що ЗНО в Україні може не відбутися через ряд заборон уряду, таких як перевезення між областями та кількість людей в приміщенні.

Про це написала педагогиня на Facebook-сторінці. На її думку, слід звертати увагу під час карантину не тільки на дистанційне навчання, а й на ЗНО і вступну кампанію, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"4 квітня, за нинішнім планом, має відбутись перше пробне тестування. Як на мене, то про 4 квітня і думати не варто, адже ми і досі не знаєм, яка у нас справжня ситуація з масштабом епідемії. До 4 квітня усе, мабуть, лише набере обертів, але точно не скінчиться, на жаль", – додала Новосад.

ЗНО в Україні може не відбутися: Новосад вказала на досвід Європи KP.UA

Також ексміністерка навела у приклад британське Міносвіти, яке скасувало всі іспити для отримання атестату.

"Натомість учням буде вирахувана така собі очікувана оцінка, яку б вони потенційно отримали на іспитах з предметів. Вона вираховуватиметься на основі поточних оцінювань, пробних іспитів, оцінки вчителів та загалом попередніх освітніх результатів. Навряд Україна зможе скопіювати такий підхід, бо це точно не замінить ЗНО", – відзначила Новосад.

За її словами, учні, які не погоджуватимуться з оцінками, матимуть змогу складати іспити у 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОН дали чітку відповідь, що ДПА у формі ЗНО обов'язково відбудеться.

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