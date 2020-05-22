Зовнішнє незалежне оцінювання, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування через COVID-19 відбудуться з дотриманням ряду протиепідемічних заходів.

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Зокрема, згідно з правилами, опублікованими Міністерством освіти і науки України на офіційному сайті, до тестів та іспитів будуть допускати абітурієнтів за умов:

температура не більше 37,2;

немає ознак респіраторних хвороб;

є маска або респіратор, які закривають ніс і рот.

ЗНО на карантині Колаж

Учасники мають перебувати в респіраторі протягом всього тестування, а ось маски потрібно міняти кожні три години. Відстань між учасниками має бути 1,5 м одне від одного.

При вході в приміщення можна буде обробити руки антисептиками, в санітарних кімнатах повинні бути рідке мило, санітайзери, паперові рушники, а на виході – контейнери для використаних масок.

Приміщення рекомендують провітрювати або ж (при гарній погоді) працювати при відкритих вікнах.

mon.gov.ua

Нагадаємо, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням із математики, а завершиться 17 липня тестуванням із хімії.

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Як писав OBOZREVATEL, у рамках пом'якшення карантину з 25 травня Державна міграційна служба України відновить роботу в більшості регіонів, окрім столиці та п'яти областей.

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