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ЗНО в магістратуру: встановлено порогові бали з усіх предметів тестування

16.9т Читати матеріал російською

Члени фахових комісій встановили мінімальну кількість тестових балів з усіх предметів ЗНО в магістратуру.

Про це йдеться в пресслужбі Українського центру оцінювання якості освіти. Так, за виконання завдань тесту загальних навчальних правничих компетентностей поріг склав 8 тестових балів, а з восьми базових правничих дисциплін – 36.

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"На спільному засіданні члени предметних фахових комісій з усіх іноземних мов після обговорення ухвалили рішення встановити поріг "склав/не склав" 12 тестових балів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результати вступних випробувань абітурієнти зможуть побачити 16 липня на інформаційних сторінках "Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ".

ЗНО в магістратуру

ЗНО в магістратуру

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, майже кожен п'ятий зареєстрований не з'явився на ЗНО в магістратуру.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНО освіта
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