ЗНО для вчителів 31 жовтня: як це станеться

Вже завтра, 31 жовтня відбудеться перше незалежне тестування професійної компетентності вчителів початкових класів.

Як повідомляє Український центр оцінювання освіти, тест буде складатися з 100 питань, на які виділено 180 хвилин. Максимальна кількість балів за тестування - 100.

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Допуск учасників сертифікації почнеться вранці 31 жовтня з 10:15 до 10:50. Саме тестування розпочнеться об 11:00. З собою учасники повинні мати паспорт або інший оригінал документа, який підтверджує особу, а також лист-запрошення.

Рекомендується взяти кілька ручок з чорнилом насиченого чорного кольору і маленьку пляшку води (без етикетки) за бажанням.

Учасники не повинні залишати аудиторію до того, поки інструктор не поставить позначку в карті учасника сертифікації.

Нагадуємо, що власники сертифіката отримають доплату до зарплати в розмірі 20% посадового окладу протягом 3 років його дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що буде з учителями, які не здадуть ЗНО.

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