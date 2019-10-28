ЗНО-2020: вчителька розповіла, чи допоможе фільм "Захар Беркут" скласти тестування

Вчителька з Верхньодніпровської школи (Дніпропетровська область) Тетяна Ісак розповіла, що кінокартина "Захар Беркут" не допоможе при складанні ЗНО.

За словами педагогині, у тестах немає питань ні про сюжет, ні про героїв. Питання більше стосуються теорії літератури, пише КП в Україні.

"Навіть читання книги не гарантує стовідсоткової впевненості в тому, що вдасться відповісти вірно. До того ж, читається "Захар Беркут" важкувато в силу того, що там використано багато історизмів і діалектизмів. Тому випускники знаходять скорочений зміст, аналізи повісті", – пояснила Ісак.

За її словами, загальне розуміння, про що повість, після фільму скласти можна.

"Нехай там американські актори і махають мечами 20 хвилин, але вже добре, що за творами українських письменників знімають фільми. Сценарій, за великим рахунком, не сильно відрізняється від книги, основні моменти збережені. Ось тільки режисери зробили акцент більше на ліриці, додавши кількох героїв, в тому числі і дружину Захара Беркута, якої в тексті у Франка немає", – додала Ісак.

Вчителька розповіла, чи допоможе фільм "Захар Беркут" скласти тестування

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено дати реєстрації на пробне ЗНО-2020.

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