ЗНО-2020: стало відомо, скільки часу матимуть учасники тестування

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання на виконання завдань тестів у залежності від предмету матимуть або 150, або 180 хвилин.

На виконання кожного тесту ЗНО час різний, тому що враховується різна кількість завдань та їх форм, пише Освіта.ua з посиланням на Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути список предметів, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 180 хвилин буде на виконання тестів з математики, української мови та літератури і фізики, на інші предмети відводять 150 хвилин.

Нагадаємо, що реєстрація на тестування пройде з 3 лютого по 24 березня, а основна сесія триватиме з 21 травня по 15 червня.

Скільки часу відведено на виконання ЗНО: список предметів Освіта.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, кому обов'язково здавати ЗНО в 2020 році.

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