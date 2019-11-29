ЗНО-2020: стало відомо, кому обов'язково здавати тестування

У 2020 році ЗНО обов'язково складатимуть випускники старшої школи, а також учні та студенти професійно-технічних і вищих закладів освіти, які цього року здобувають повну загальну середню освіту.

Зазначається, що вони будуть проходити тестування у формі державної підсумкової атестації. Проте ті, хто планують вступати в університет, повинні проходити ЗНО повністю, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

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Випускники шкіл 2020 року, учні та студенти професійно-технічних і вищих закладів освіти складають ДПА у формі ЗНО з трьох навчальних предметів:

українська мова і література (частина тесту з української мови);

математика або історія України (період ХХ – початок ХХІ століття) – за вибором випускника;

навчальний предмет за вибором випускника (математика, історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови).

ЗНО BBC

Випускники шкіл 2020 року, які вступають до закладів вищої освіти, можуть скласти тести не більше ніж з 4-х навчальних предметів:

українська мова і література (обов'язково);

на вибір: математика, історія України, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова, біологія, географія, фізика, хімія.

Випускники шкіл минулих років, які вступають до закладів вищої освіти, можуть скласти тести не більше ніж з 4-х навчальних предметів на вибір:

українська мова і література, математика, історія України, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова, біологія, географія, фізика, хімія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці висловилися щодо справедливості ЗНО.

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