3 лютого стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні в 2020 році, яка триватиме до 24 березня.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, абітурієнти матимуть змогу пройти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Для реєстрації на ЗНО потрібно створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися", розміщеного на веб-сайті УЦОЯО в рубриці "ЗНО/ДПА". Потім під час реєстрації обрати предмети тестування. Створену реєстраційну картку слід роздрукувати.

ЗНО-2020: розпочалася реєстрація на тестування intex-press.by

Абітурієнтам важливо зібрати повний пакет документів, необхідний для реєстрації, і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Оброблення реєстраційних документів триває не довше 10 робочих днів від моменту їхнього надходження до регіонального центру. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО керівники закладів освіти повинні надіслати до 17 березня 2020 року. Факт реєстрації підтверджує cерти­фікат.

Реєстрація на ЗНО 2020 УЦОЯО

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму.

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