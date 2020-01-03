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ЗНО-2020: розпочалася реєстрація на пробне тестування

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У п'ятницю, 3 січня, розпочалася реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні у 2020 році, яка триватиме до 24 січня.

Вартість пробного тестування складе від 138 до 150 гривень залежно від регіону, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Щоб зареєструватися на тестування, потрібно зайти на сторінку свого регіонального центру оцінювання якості, у розділі "Пробне ЗНО – 2020. Реєстрація" заповнити реєстраційну форму, сформувати й відправити електронну заяву. Особа отримає логін і код доступу до своєї персональної сторінки.

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Після цього потрібно зайти у свій кабінет і знайти квитанцію для оплати участі у пробному тестуванні. Її потрібно сплатити впродовж трьох робочих днів у будь-якому банку України і зберегти. Останній день прийому платежів – 29 січня.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня; з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Відповіді потрібно ввести кожному учаснику самостійно до спеціального сервісу. Результати буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури – 27 березня, з інших предметів – 3 квітня.

ЗНО-2020: розпочалася реєстрація на пробне тестування

ЗНО-2020: розпочалася реєстрація на пробне тестування

Українська правда. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
тести ЗНО школа
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