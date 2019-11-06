Український центр оцінювання якості освіти опублікував правила та вимоги до ЗНО 2020 року.

Вступники зможуть ознайомитися з актуальними характеристиками усіх тестів, критеріями оцінювання та програмою тестування, пише УЦОЯО.

"У характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань. Наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також вказано час, відведений на виконання тесту", – йдеться в повідомленні.

Ознайомлення з інформацією допоможе випускникам раціонально розподілити час для написання тесту та виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження ЗНО.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю містять розширену інформацію про нарахування балів за виконання завдань за певним критерієм. Також можна дізнатися, з яких частин має складатися власне висловлення та наявність яких помилок призведе до зменшення кількості тестових балів.

Зазначається, що фахівці УЦОЯО пояснюватимуть особливості виконання завдань у щотижневій рубриці "Готуючись до ЗНО" на сторінці Центру у Facebook.

ЗНО-2020: оприлюднено правила тестування УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька розповіла, чи допоможе фільм "Захар Беркут" скласти ЗНО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал