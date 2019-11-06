Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

ЗНО-2020: оприлюднено правила тестування

676 Читати матеріал російською

Український центр оцінювання якості освіти опублікував правила та вимоги до ЗНО 2020 року.

Вступники зможуть ознайомитися з актуальними характеристиками усіх тестів, критеріями оцінювання та програмою тестування, пише УЦОЯО.

"У характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань. Наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також вказано час, відведений на виконання тесту", – йдеться в повідомленні.

Новини
Адаптація ЗНО для людей з порушенням зору: у Міносвіти задумали нововведення

Ознайомлення з інформацією допоможе випускникам раціонально розподілити час для написання тесту та виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження ЗНО.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю містять розширену інформацію про нарахування балів за виконання завдань за певним критерієм. Також можна дізнатися, з яких частин має складатися власне висловлення та наявність яких помилок призведе до зменшення кількості тестових балів.

Зазначається, що фахівці УЦОЯО пояснюватимуть особливості виконання завдань у щотижневій рубриці "Готуючись до ЗНО" на сторінці Центру у Facebook.

ЗНО-2020: оприлюднено правила тестування

ЗНО-2020: оприлюднено правила тестування

УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька розповіла, чи допоможе фільм "Захар Беркут" скласти ЗНО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа університет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы