Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

ЗНО-2020: оприлюднено графік тестування з усіх предметів

8.4т Читати матеріал російською

У 2020 році реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 3 лютого по 24 березня, а основна сесія тестування триватиме з 21 травня по 15 червня.

Як повідомив на Facebook-сторінці Український центр оцінювання якості освіти, основна сесія ЗНО складатиметься з 11 предметів (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Розміщення запрошень-перепусток в кабінетах учасників ЗНО відбудеться до 30 квітня.

Новини
ЗНО-2019: експерт розповів про головні помилки випускників під час іспиту

Зазначається, що зовнішнє оцінювання пройде в такі дні:

  • 21 травня – математика,

  • 26 травня – українська мова і література,

  • 28 травня – фізика,

  • 1 червня – іспанська, німецька, французька мови,

  • 2 червня – англійська мова,

  • 4 червня – історія України,

  • 9 червня – біологія,

  • 11 червня – географія,

  • 15 червня – хімія.

Графік проведення ЗНО

Графік проведення ЗНО

Facebook Український центр оцінювання якості освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, затверджено перелік предметів ЗНО на 2021 рік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
10
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані