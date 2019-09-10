ЗНО-2020: оприлюднено графік тестування з усіх предметів

У 2020 році реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 3 лютого по 24 березня, а основна сесія тестування триватиме з 21 травня по 15 червня.
Як повідомив на Facebook-сторінці Український центр оцінювання якості освіти, основна сесія ЗНО складатиметься з 11 предметів (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Розміщення запрошень-перепусток в кабінетах учасників ЗНО відбудеться до 30 квітня.
Зазначається, що зовнішнє оцінювання пройде в такі дні:
21 травня – математика,
26 травня – українська мова і література,
28 травня – фізика,
1 червня – іспанська, німецька, французька мови,
2 червня – англійська мова,
4 червня – історія України,
9 червня – біологія,
11 червня – географія,
15 червня – хімія.
Графік проведення ЗНО
Facebook Український центр оцінювання якості освіти
Як повідомляв OBOZREVATEL, затверджено перелік предметів ЗНО на 2021 рік.
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