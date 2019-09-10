ЗНО-2020: оприлюднено графік тестування з усіх предметів

У 2020 році реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 3 лютого по 24 березня, а основна сесія тестування триватиме з 21 травня по 15 червня.

Як повідомив на Facebook-сторінці Український центр оцінювання якості освіти, основна сесія ЗНО складатиметься з 11 предметів (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Розміщення запрошень-перепусток в кабінетах учасників ЗНО відбудеться до 30 квітня.

Зазначається, що зовнішнє оцінювання пройде в такі дні:

21 травня – математика,

26 травня – українська мова і література,

28 травня – фізика,

1 червня – іспанська, німецька, французька мови,

2 червня – англійська мова,

4 червня – історія України,

9 червня – біологія,

11 червня – географія,

15 червня – хімія.

Графік проведення ЗНО Facebook Український центр оцінювання якості освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, затверджено перелік предметів ЗНО на 2021 рік.

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