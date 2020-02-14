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ЗНО-2020: Новосад розповіла про нововведення для учасників

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Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що в 2020 році завдання на ЗНО змінять в бік компетентісного підходу. Тести будуть більш дотичні до реальних життєвих ситуацій.

Як розповіла очільниця МОН в ефірі програми "Сніданок з 1+1", УЦОЯО впровадив зміни через результати з PISA. Нагадаємо, міжнародне дослідження якості освіти показало, що українські школярі не дотягнули до середніх показників, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Власний розвиток та самостійна робота – також важливий етап навчання в школі та до підготовки до ЗНО. Я вважаю, що в межах шкільного навчання підготуватися до тестів абсолютно реально", – наголосила Новосад.

На її думку, тестування повинне перевіряти навички компетентностей, які опановує дитина протягом шкільного часу і які закладені в основу Нової української школи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо графік проведення ЗНО-2020.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа
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