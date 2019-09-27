ЗНО-2020: батьки розповіли, як підібрати репетитора для підготовки до тестувань

Українські батьки радять не відкладати на завтра питання вибору репетитора для підготовки до ЗНО.

Найлегший шлях знайти викладача – попросити рекомендацій в знайомих. Проте "сарафанне радіо" може підвести в тому сенсі, що не кожен хороший вчитель, наприклад, з математики, може виявитися хорошим репетитором, пише КП в Україні.

Самі репетитори кажуть, що готуватися до ЗНО потрібно починати в 10-му класі. Коли до тестів ще півтора-два роки і при правильному підході підтягнути знання можна майже з будь-якого рівня.

"Хороший педагог ніколи не візьметься за свідомо нездійсненні завдання – не можна за місяць до початку ЗНО підготувати до тестів випускника з початковим рівнем знань, наприклад, з математики або іноземної мови. Ось мій син перед тим, як в 2016 році стати студентом, рік займався з репетитором з фізики і математики", – розповіла киянка Олена Куроченко.

Розкид цін по регіонах у репетиторів – від 60 до 600 гривень за годину занять. А в Києві батьки віддадуть 200-600 гривень за астрономічну годину. Найдорожче обходяться репетитори з математики – 300-500 гривень.

До ЗНО з англійської мови репетитори в Києві підготують за 200-300 гривень. У регіонах – 100-200 гривень. Година занять з репетитором української мови і літератури в середньому коштує 100-200 гривень.

Репетиторство Etcetera Media

Якщо врахувати, що з репетитором потрібно зустрічатися не менш ніж два рази на тиждень, підсумкова сума виходить чималенька.

"Якщо грошей на цілий навчальний рік з репетитором немає, можна почати заняття з січня, а першу частину року займатися самостійно. А ще не варто показувати свою спроможність. Інакше ціна може несподівано вирости на очах", – поділилася досвідом львів'янка Наталя Демчак, мама студентки "Львівської політехніки".

Варто також зауважити, що ціна не завжди говорить про якість викладання. Однакову суму за годину заняття з підготовки до ЗНО може брати як вчорашній студент, так і професор. І обидва виявляться гарні в своїй справі.

Репетиторство УНН

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям доведеться заплатити за додаткове ЗНО в магістратуру.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал