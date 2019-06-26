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Здали на 200 балів! Названі регіони-лідери за результатами ЗНО в Україні

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В Українському центрі оцінювання якості освіти порахували, в яких регіонах країни найкраще та найгірше здали ЗНО на 200 балів.

Як передає ТСН, до четвірки лідерів увійшли Київ, Львівська, Харківська та Дніпропетровська області. Найменша кількість відмінників у Кіровоградській області (щоб переглянути інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Тільки одна дівчина з Харкова здала тестування з усіх предметів на максимальні бали. Афішувати своє ім'я на всю Україну вона не хоче. А в Кіровоградській області лише один абітурієнт отримав 200 балів із одного предмету – біології.

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Найбільша кількість гросмейстерів із математики – 98 учасників отримали максимальну оцінку. Найменше абітурієнтів, які склали тест на 200 балів, із німецької, іспанської мов і географії – по одному з кожного предмету.

Проте дані УЦОЯО можуть дещо змінитися, адже експерти центру розпочали розгляд апеляцій на результати оцінювання учасників тестування.

Кількість осіб, які здали ЗНО на 200 балів

Кількість осіб, які здали ЗНО на 200 балів

Український центр оцінювання якості освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що за результатами ЗНО-2019 приблизно кожний шостий учасник тестування не потрапить у вищий навчальний заклад.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНОосвіта
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