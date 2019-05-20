ЗНО 2019: що абітурієнтам не можна приносити на іспит

В Україні 21 травня стартує ЗНО-2019. Понад 160 тисяч осіб розпочнуть основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання тестуванням з математики.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, а також друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Крім того, учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

"Рекомендуємо взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою", - зазначили в Українському центрі оцінювання освіти.

Речі, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання, наприклад верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, засоби зв’язку, різні пристрої зчитування, обробки, збереження чи відтворення інформації, друковані чи рукописні матеріали учасники ЗНО залишать у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!