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ЗНО-2019: експерт розповів про головні помилки випускників під час іспиту

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Член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Володимир Бахрушин зазначив, що ЗНО-2019 показало, що в значної частини випускників відсутні базові знання і вміння з багатьох предметів.

Експерт зібрав 10 фактів про ЗНО-2019, які яскраво це демонструють, пише НУШ.

Отже, ТОП-10 невтішностей:

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Довела учням, що це можливо: вчителька-переселенка з Макіївки склала ЗНО на 200 балів

  1. майже 45% учасників тестування з української мови та літератури не побачили антоніми у парі “різниця – тотожність”;

  2. понад 60% учасників не змогли правильно скласти нескладне речення з однорідними членами із запропонованих фрагментів;

  3. майже всі учасники тестування визначали, в якому з наведених рядків складні слова треба писати разом, методом сліпого вгадування; більшість з них (22,5%) віддала перевагу рядку “фото/журналіст, високо/ефективний, екс/чемпіон”;

  4. майже 60% учасників не знайшли у запропонованому тексті пряму відповідь на поставлене запитання;

  5. 42% учасники тестування з математики не знайшли серед запропонованих чисел те, що за модулем є більшим, ніж 3;

  6. лише чверть учасників правильно обчислили гіпотенузу прямокутного трикутника за відомими площею та висотою, опущеною на гіпотенузу;

  7. майже 42% учасників тесту з географії вважають, що Антарктида розташована у Північній півкулі;

  8. близько 20% учасників цього тесту вважають, що Україна частково розташована в тропічному поясі, ще понад 30% – що нульовий меридіан проходить через Україну;

  9. в багатьох завданнях тестів з біології та фізики більшість учасників обирали варіант відповіді методом сліпого вгадування;

  10. 40% учасників тестування з фізики вважають, що для автобуса, який повернувся у початкову точку, модуль переміщення дорівнює збільшенню пробігу на лічильнику.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, що буде з вчителями, які не складуть ЗНО

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа ЗНО
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