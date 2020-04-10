Знімає "Квартал 95": спливла несподівана правда про скандальні онлайн-уроки

Відеоуроки для українських школярів в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" виробляють працівники вітчизняних ТВ-медіа і продакшн-студій, включаючи "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.

Про це розповіла генеральна директорка директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента України Вероніка Селега, передають "Українські новини".

"Виробництвом займаються медіафахівці різних українських телевізійних каналів, окремих продакшнів і фрілансери", – зазначила вона.

"Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші фахівці є штатними і позаштатними працівниками, а також "обличчями" каналів СТБ, "1+1", "Новий канал", "Інтер", ICTV, "Україна", студії "Квартал 95", студії "Мамахохотала", студії Patriot та інших", – додала Селега.

Онлайн-уроки для школярів

Нагадаємо, що "Всеукраїнська школа онлайн" – це ініційований президентом Володимиром Зеленським спільний проєкт Міністерства освіти і науки, Офісу президента і громадської спілки "Освіторія".

З 6 квітня в режимі онлайн транслюється по чотири уроки для кожного класу (з 5 по 11) з 11 шкільних предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія і біологія.

Крім YouTube-каналу Міносвіти відеоуроки транслює низка українських телеканалів, які поділили їх між собою за віком.

Проєкт розрахований на період карантину через коронавірус, який поки що введений до 24 квітня (всього 420 відеоуроків), але може бути продовжений.

Учасники проєкту стверджують, що він не приносить прибутку від переглядів і реклами і не монетизується в YouTube.

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