Знімає "Квартал 95": спливла несподівана правда про скандальні онлайн-уроки
Відеоуроки для українських школярів в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн" виробляють працівники вітчизняних ТВ-медіа і продакшн-студій, включаючи "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.
Про це розповіла генеральна директорка директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента України Вероніка Селега, передають "Українські новини".
"Виробництвом займаються медіафахівці різних українських телевізійних каналів, окремих продакшнів і фрілансери", – зазначила вона.
"Оператори, звукорежисери, режисери монтажу, адміністратори на майданчику, гримери, запрошені зірки та інші фахівці є штатними і позаштатними працівниками, а також "обличчями" каналів СТБ, "1+1", "Новий канал", "Інтер", ICTV, "Україна", студії "Квартал 95", студії "Мамахохотала", студії Patriot та інших", – додала Селега.
Нагадаємо, що "Всеукраїнська школа онлайн" – це ініційований президентом Володимиром Зеленським спільний проєкт Міністерства освіти і науки, Офісу президента і громадської спілки "Освіторія".
З 6 квітня в режимі онлайн транслюється по чотири уроки для кожного класу (з 5 по 11) з 11 шкільних предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія і біологія.
Крім YouTube-каналу Міносвіти відеоуроки транслює низка українських телеканалів, які поділили їх між собою за віком.
Проєкт розрахований на період карантину через коронавірус, який поки що введений до 24 квітня (всього 420 відеоуроків), але може бути продовжений.
Учасники проєкту стверджують, що він не приносить прибутку від переглядів і реклами і не монетизується в YouTube.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в мережі здійнялася хвиля обурення через появу в телевізійному онлайн-уроці хімії для школярів народного депутата від "Слуги народу", колишнього шоумена Олександра Скічка.
Нагадаємо, що онлайн-уроки для українських школярів вже встигли здобути собі скандальну славу через постійні грубі помилки у них.
Так, нещодавно вчителька припустилася помилки на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагогиня із "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.
А вчителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії.
Крім того, вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.
На уроці для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом".
На ще одному уроці історії вчителька назвала Лівонську війну 1558-1583 років Ліванською, а Московське царство – Росією, якої тоді не існувало.
Викладач математики Дмитро Номіровський, який брав участь у підготовці відеозанять, заявив, що виявлені помилки в онлайн-уроках "Всеукраїнської школи онлайн" далеко не останні. Адже проєкт готувався поспіхом, і матеріал випускався в ефір без редактури.