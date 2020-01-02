"Знаю, вам холодно не в тілі": школярка з Чернівців написала зворушливого листа військовому

Лист учениці 6-го класу з Чернівців, який вона написала у 2014 році на передову, вразив сім'ю військового. Тому вони розшукали школярку, щоб віддячити їй.

Історію розповіла дружина учасника бойових дій на сході України Світлана Кабанець у Facebook. За її словами, у листі було вказано тільки, що автором є учениця 6-А класу з Чернівців Марія Сорока (щоб переглянути лист, доскрольте до кінця сторінки).

"Знаю, вам холодно не в тілі, а в душі. Знаю, вам тяжко, сумно, адже присилають листи рідні, які пишуть, що все добре. А що ж відповісти? Що вам холодно і щоб батьки забрали додому? Ні! Ви гордо відповідаєте, що все добре, але це не так", – написала школярка.

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Сім'я розпочала пошуки дівчинки у соцмережі. І за один день вони знайшли школярку. З'ясувалося, що вона є ученицею гімназії №7 у Чернівцях.

"Лист зберігається і збережеться в нас на все життя. Я знайшла Марію, вона не повірила, що взагалі її лист міг дійти до військових, і назвала це новорічним дивом", – написала Кабанець.

Лист школярки з Чернівців Facebook Світлана Кабанець

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Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з Тернопільщини розповіла про смертельний ризик заради знань.

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