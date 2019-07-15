Знання англійської мови стане обов'язковою умовою вступу до вишів України

Міністерство освіти і науки України затвердило Концепцію розвитку англійської мови в університетах. Так, до 2023 року володіння іноземною на рівні не менше В1 стане обов'язковою умовою для вступу на бакалавра, В2 – для випуску.

Як пише пресслужба МОН, документ передбачає організацію мовних курсів та інтенсивів. Частину профільних дисциплін пропонують зробити англомовними та проводити регулярні "скринінги знань". Також планується запровадити обов’язкове ЗНО з іноземної мови після бакалавріату.

"З не англомовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Ми дуже втрачаємо через це свій потенціал", – відзначила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Через стандарти вищої школи буде прописано вимогу, що студент бакалавріату обов’язково, незалежно від спеціальності, повинен засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом. Для старших рівнів – магістри та доктори філософії з академічним компонентом – обов’язковим буде рівень В2.

"Для заохочення університетів до викладання і студентів до вивчення англійської під час бакалавріату концепція передбачає збільшення годин та зміни змісту мовних дисциплін", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Документом також передбачено розвиток безкоштовних онлайн-курсів для самостійного вивчення учнями та студентами іноземної мови. Такий формат, наголошують у відомстві, допоможе майбутнім абітурієнтам.

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