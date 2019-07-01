Знаменитостей з їх соцмережами звинуватили в згубному впливі на дітей

Представники шоу-бізнесу, зірки і блогери повинні викладати більше невідредагованих селфі в соціальних мережах, щоб не погіршувати психічне здоров'я дітей.

Про це заявив міністр освіти Великобританії Даміан Хіндс, повідомляє The Independent. За його словами, ідеалізовані фотографії лише підсилюють негативне уявлення дітей про своє тіло.

Міністр закликав знаменитостей і лідерів думок, які можуть похвалитися великою кількістю фоловерів, бути більш чесними з юними шанувальниками, адже відретушовані фото в Instagram не відображають життєвих реалій.

Як зазначив Хіндс, діти ростуть зі спотвореним уявленням про те, що є нормальним, через неправдиві зображення, які вони бачать усоціальних мережах.

Він звернувся до впливових людей і знаменитостей із проханням бути менш зосередженими на зовнішності, додавши, що вони повинні використовувати хештег #notedited - "не змінено при розміщенні реального контенту в соціальних мережах".

Періс Гілтон позує для селфі

Його коментарі з'явилися після того, як дані Фонду психічного здоров'я показали, що двоє з п'яти підлітків відчувають занепокоєння через ідеалізації образу тіла в інтернеті.

Хіндс підкреслив: "Я хочу, щоб впливові особи в соціальних мережах думали, чи дійсно те, що вони публікують на своїй платформі, - це чесно? Це справді? Це занадто сфокусовано на зображенні? Те, про що я прошу онлайн-знаменитостей, - це менше селфі і більше подорожей, більше природи, більше чесності. Використовуйте свій доступ, щоб навчати своїх молодих послідовників, а не фокусуватися на іміджі".

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