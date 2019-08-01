"Змусили дітей молитися": у Британії батьки-атеїсти подали до суду на школу

У Британії батьки-атеїсти подали позов до Верховного суду проти Oxford Diocesan Schools Trust (ODST). Вони вважають, що на християнських зборах дітям нав’язують світогляд, який притаманний певному віросповіданні.

Як повідомляє The Іndependent, батьки Лі та Лізан Харріс сказали на судовому розгляді, що

початкова школа Берфорда в Оксфордширі змусила їх дітей молитися і дивитися на

відтворення біблійних історій. Це, на їхню думку, є порушенням прав людини.

"Пара стверджує, що коли вони забрали своїх дітей з богослужіння, школа відмовилася надати якусь альтернативу, натомість їх залишили в кімнаті з iPad та помічником вчителя. Батьки планують оскаржити рішення про проведення щоденного акту християнського богослужіння без будь-яких інших альтернатив", – йдеться в повідомленні.

Лі та Лізан Харріс Скріншот

Натомість Анна Дейві, виконавчий директор ODST, зазначила, що початкова школа Берфорда діяла повністю належним чином.

"Ми є єдиною суверенною державою, яка вимагає від шкіл проводити щоденне християнське богослужіння. У дітей є право не брати участь в богослужінні, якщо це ігнорує їх право на свободу в релігії та переконаннях", – повідомив Ендрю Копсон, виконавчий директор Humanists UK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, харків'янка вимагає скасувати важливий іспит для медиків і подала позов до суду.

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