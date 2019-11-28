Змушують прибирати в школі: юрист пояснив, як захистити права дитини

Вчитель або дирекція закладу не мають права змушувати прибирати дитину в школі. Такі дії є порушенням українського законодавства.

Вологе прибирання приміщень усієї школи (а не тільки коридорів) входить до обов’язків техпрацівника. Школярі можуть чергувати в класах, лише якщо на це є згода самих учнів та їхніх батьків, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Експрес.

"Я – одна-єдина мама з цілого класу, яка заборонила залучати свою дитину до миття підлоги, відповідну заяву написала ще коли син перейшов до 5-го класу. У нашому навчальному закладі діти повинні мити підлогу на перервах не тільки в класах, а і в кабінетах", – розповіла Анжеліка Алєєва, мама семикласника чернігівського колегіуму №11.

Також зазначається, що є перелік робіт, до яких в жодному разі не можуть бути залучені діти: миття вікон, пе­ренесення скла, прибирання санвузлів, робота в котельнях.

"Пункт ст. 53 Закону України "Про освіту” говорить: “Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету міністрів", – пояснив Роман Бондаренко, юрист громадського об’єднання “Батьки SOS”.

Якщо батьки проти того, аби дитина прибирала у класах, варто написати заяву на ім’я директора закладу, з копією для начальника управління освіти. У заяві слід послатись на українське законодавство, яке регулює ці питання, а також вказати таке: “Повідомляю Вам, що я, мати неповнолітнього/малолітнього (ім’я дитини), що навчається у (...) класі, не даю згоди на прибирання приміщення класу та залучення моєї дитини до будь-яких робіт з прибирання чи чергування, відмовляюся здійснювати будь-які готівкові доплати прибиральницям, а також вимагаю забезпечити неухильне виконання приписів законодавства України, санітарних норм та правил для забезпечення щоденного прибирання кабінету технічними працівниками закладу освіти згідно з штатним нормативом”.

Юрист пояснив, чи законно дітям прибирати в школі Гуляйполе.City

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