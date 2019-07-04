Змушують платити гроші: в школі Тернополя розгорівся гучний скандал

У Тернопільському ліцеї №21 батьки учнів виступають проти додаткової плати за мистецьку освіту. Кожного місяця вони повинні сплачувати 250 гривень.

Як йдеться в сюжеті TV-4, 239 учнів здобувають мистецьку освіту в школі. Діти місцевої жительки Надії Прийдун попри вивчення базових предметів займаються ще хореографією. Проте вже пів року між керівництвом закладу і батьками виникають суперечки щодо додаткової оплати (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Обласна рада при реорганізації Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, зобов'язалась повністю фінансово утримувати фаховий компонент.

Батьки також дізнались, на що витрачають сплачені кошти. За рахунок грошей нараховується зарплата бухгалтеру, прибиральнику, оплачуються послуги сторонніх організацій, а також – придбання матеріалів, обладнання і господарського інвентаря.

Батьківська плата telegraf.in.ua

Як пояснює директор школи Марія Гудима, плата за навчання встановлена рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

"У бухгалтерії сидить працівник, яка контролює надходження батьківської плати. У мистецьких кабінетах потрібно прибрати. А заняття відбуваються в першій і другій половині дня. Тобто прибиральнику також потрібно платити. Ще частину коштів плануємо витратити на придбання музичних інструментів і обладнання для занять з образотворчого мистецтва", – зазначила Гудима.

В управлінні освіти Тернопільської міської ради переконують, що в школі все відбувається законно. А батьківську плату вже повинно визначати керівництво закладу.

Радниця міністра освіти України Іванна Коберник написала на Facebook-сторінці, що в кожній державній чи комунальній школі (в тому числі мистецькій спеціалізованій) має бути повністю безкоштовна освітня програма.

"Так, можуть бути додаткові послуги, але лише за вільним вибором батьків, а не з примусу", – повідомила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з керівництвом Київської державної академії мистецтв.

Коментар Іванни Коберник Скріншот відео

Директор школи запевняє, батьків не змушуватимуть сплачувати гроші. Дехто вже відмовився. Проте не факт, чи надаватимуть цим школярам мистецьку освіту наступного навчального року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мати дочки, яка у квітні 2019 року пішла до дитячого садка №18 міста Сміла (Черкаська область), скаржиться, що керівництво закладу вимагає у неї сплачувати благодійні внески.

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