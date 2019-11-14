Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Змушують голосувати батьків і ставлять за це оцінки: у Львові спалахнув скандал через вчителів

1.5т
Читати матеріал російською

У Львові вчителі змушували батьків голосувати за проєкти школи на сайті Бюджету міських ініціатив і ставили за це хороші оцінки учням.

Про випадки "домашнього завдання" для дорослих писали в соцмережах. Педагоги навіть перевіряли, чи справді голосували батьки. Якщо ні – то погрожували школярам поганою оцінкою, пише OBOZREVATEL з посиланням на "ІП Діло".

Батьків змушували голосувати за проєкти

Батьків змушували голосувати за проєкти

Скриншот

У Львівській міській раді повідомили, що такі змушування є грубим порушенням закону і закликають освітян не перевищувати своїх повноважень.

В.о. директорки департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна наголосила, що голосувати чи ні – виключно воля самих батьків, жоден вчитель чи директор не має права їх до цього змушувати, а лякати оцінками й поготів.

Новини
У Харкові вчителів змусили працювати кур'єрами під час канікул

"Для мене це неприємна новина, я вражена, що деякі вчителі вдаються до такого невдалого креативу. Звісно, це самодіяльність окремих навчальних закладів. Ніхто у відділі освіти ЛМР не давав педагогам таких розпоряджень чи рекомендацій", – додала Слічна.

Зазначається, що Бюджет міських ініціатив дозволяє кожному мешканцю Львова взяти участь у вирішенні питання, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Проєкти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані за кошти міського бюджету. Більшість львівських шкіл теж реєструють свої проєкти і змагаються за кількість голосів.

У Львові виник скандал через вчителів

У Львові виник скандал через вчителів

ngs22.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі школярів змусили тягати каміння через візит міністерки освіти Ганни Новосад.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Львів
Теги
скандал в школе конфлікт в школі діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы