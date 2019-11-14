Змушують голосувати батьків і ставлять за це оцінки: у Львові спалахнув скандал через вчителів

У Львові вчителі змушували батьків голосувати за проєкти школи на сайті Бюджету міських ініціатив і ставили за це хороші оцінки учням.

Про випадки "домашнього завдання" для дорослих писали в соцмережах. Педагоги навіть перевіряли, чи справді голосували батьки. Якщо ні – то погрожували школярам поганою оцінкою, пише OBOZREVATEL з посиланням на "ІП Діло".

Батьків змушували голосувати за проєкти Скриншот

У Львівській міській раді повідомили, що такі змушування є грубим порушенням закону і закликають освітян не перевищувати своїх повноважень.

В.о. директорки департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна наголосила, що голосувати чи ні – виключно воля самих батьків, жоден вчитель чи директор не має права їх до цього змушувати, а лякати оцінками й поготів.

"Для мене це неприємна новина, я вражена, що деякі вчителі вдаються до такого невдалого креативу. Звісно, це самодіяльність окремих навчальних закладів. Ніхто у відділі освіти ЛМР не давав педагогам таких розпоряджень чи рекомендацій", – додала Слічна.

Зазначається, що Бюджет міських ініціатив дозволяє кожному мешканцю Львова взяти участь у вирішенні питання, як і де бюджетні кошти можуть використовуватися для поліпшення життя міста. Проєкти, які найбільше підтримають мешканці, будуть реалізовані за кошти міського бюджету. Більшість львівських шкіл теж реєструють свої проєкти і змагаються за кількість голосів.

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